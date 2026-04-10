Вратарь «Баффало» может пропустить начало Кубка Стэнли

Вратарь «Баффало» Лайон может пропустить начало Кубка Стэнли из-за травмы нижней части тела
Главный тренер «Баффало» Линди Рафф сообщил, что вратарь Алекс Лайон может пропустить первые матчи плей-офф из-за растяжения мышцы в нижней части тела.
33-летний голкипер получил травму во время раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:3).
В этом сезоне на счету Лайона 36 матчей и 20 побед при 90,6% сэйвов в среднем за игру и коэффициенте надежности 2,77.
В его отсутствие тандем вратарей составят Юкко-Пекка Луукконен (34 игры, 90,7% отраженных бросков) и Колтен Эллис (15 матчей, 90,4% сэйвов).
