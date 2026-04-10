Тренер СКА обморозил ноги в Норильске

Ларионов обморозил ноги в Норильске: «Вышел на прогулку в 3 утра, было очень холодно. Думал, что у меня аллергия после необычной еды»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов получил обморожение после прогулки по Норильску. Двукратный олимпийский чемпион приехал в город на благотворительный матч.
«В три часа утра по местному времени я вышел на прогулку. Хотел посмотреть город. Потому что мне очень интересно, как живут люди. Но было очень холодно. Честно говоря, я думал, что у меня какая‑то аллергия на ногах после необычной еды, которая была на ужине. От местной рыбы. Оказалось, что это небольшое обморожение. Пришлось зайти в душ, чтобы это все ушло», – сказал Ларионов.
«Это демонстрация уважения». Топурия объяснил, почему оставляет в октагоне розу
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Тема пока закрыта, моя энергия иссякла. Минздрав выступает категорически против – до сих пор не могу понять причины этого»
Дмитрий Кортава: «Нам безумно важна жизнь медиаклубов. Если это будет вместе со ставками и это никому не будет вредить, то давайте разговаривать»
