Ларионов рассказал о своем будущем в СКА

Игорь Ларионов продолжит работу главным тренером хоккейного клуба СКА в следующем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Газпрома" сообщил, что глава компании Алексей Миллер провел рабочую встречу с Ларионовым по итогам выступления команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26. На встрече также обсуждались задачи команды на следующий чемпионат.

"Да, конечно, остаюсь в СКА. На следующий сезон", - сказал Ларионов.

Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, подписав с санкт-петербургским клубом контракт на год с возможным продлением еще на сезон. Армейцы в пяти матчах уступили ЦСКА в 1/8 финала КХЛ.