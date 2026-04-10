Овечкина номинировали на премию НХЛ

Овечкин номинирован на награду "Кинг Клэнси Мемориал трофи"

Газета.Ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» номинировал Александра Овечкина номинирован на награду «Кинг Клэнси Мемориал трофи», передает Sport24

«Кинг Клэнси Мемориал трофи». — приз, вручаемый игроку, признанному примером на льду и в общественной жизни.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.