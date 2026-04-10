Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с хоккеистом Кросби

Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятницу, 10 апреля, высказался, что его соперничество с канадским спортсменом и капитаном клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби продолжается уже 20 лет.

— Это история, которая длится уже 20 лет, мы играем друг против друга… Думаю, вся эта ситуация с Ови и Сидом была очень напряженной. Это дало мне больше — не в плане давления, а в плане того, что я стал больше об этом думать и, знаете, готовиться к этому, — отметил Овечкин в беседе с журналисткой Кэти Адлер.

Две команды встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в предстоящие выходные, 11 и 12 апреля. Адлер опубликовала пост со словами Овечкина о Кросби на своей странице в соцсети X.

1 апреля Овечкин обогнал хоккеиста Яромира Ягра по количеству голов, забитых во всех крупных турнирах. Спортсмен забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией», и последняя стала 1107-й в его карьере. Ранее, 22 марта, россиянин стал вторым игроком, который смог забросить тысячу шайб в НХЛ с учетом плей-офф.