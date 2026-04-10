"Локомотив" одержал вторую сухую победу над "Салатом Юлаевым"

Ярославский "Локомотив" повел в серии против уфимского "Салавата Юлаева" - 2-0. Действующие чемпионы в обоих матчах не пропустили ни одной шайбы.

Второй матч между "Локомотивом" и "Салаватом Юлаевым" в пятницу прошел в Ярославле. Игра не сильно отличалась от первой, которая завершилась победой хозяев - 1:0.

И снова основное внимание команды уделили обороне, создавая не так много голевых моментов. И лишь в самом конце второго периода Байрон Фрэз смог распечатать ворота гостей.

В концовке встречи "Салават Юлаев" заменил вратаря на шестого полевого игрока, но пропустил второй гол. Отличился экс-игрок уфимцев Александр Радулов.

Голкипер ярославцев Даниил Исаев во второй раз подряд и в третий раз в нынешнем плей-офф оставил свои ворота в неприкосновенности.

Серия переезжает в Уфу, где 12 и 14 апреля пройдут третья и четвертые игры.