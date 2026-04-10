Овечкин рассказал об одном из своих самых ярких противостояний в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин заявил, что их противостояние с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби был одним из ярких событий в НХЛ.

«Питтсбург» и «Вашингтон» сыграют в субботу в регулярном чемпионате.

— Это история, то, что у нас было на протяжении 20 лет, когда мы играли друг против друга. И мы все еще бьемся.

— Он вдохновлял вас, заставлял становиться лучше?

— Я думаю, да. Вся эта ситуация с противостояниям Ови против Сида была очень серьезной. Она не оказывала на меня давления, а, наоборот, давала повод для размышлений, — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль‑Башир в социальной сети.

38‑летний канадец Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

40‑летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (928 голов). С учетом плей‑офф у него 1005 шайб, это второй показатель после Уэйна Гретцки (1016). В 2018‑м Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли с «Кэпиталз».