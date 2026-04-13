$76.9790.01

Александр Овечкин ответил, провёл ли он последний домашний матч в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) ответил на вопрос о будущем.

— Это был ваш последний домашний матч в НХЛ? — Мы сейчас боремся за место в плей-офф. Я не думаю о том, что будет завтра или через неделю. Мы просто должны сосредоточиться на игре, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, ситуация с будущим капитана столичного клуба российского форварда Александра Овечкина в НХЛ остаётся неопределённой. Во время сегодняшнего матча фанаты скандировали призыв остаться Александру ещё на один сезон.

