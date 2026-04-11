Судья выжил после попадания шайбы в голову в матче плей-офф КХЛ

Шайба попала в голову арбитру второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и нижегородским «Торпедо» Сергею Морозову, сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел в конце второго периода. После попадания шайбы арбитру наложили пластырь, после чего увели в подтрибунное помещение. Вместо него игру дорабатывал резервный судья Никита Шалагин. Жизни Морозова ничего не угрожает.

Игра между «Металлургом» и «Торпедо» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу уральской команды.

Третья игра серии пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля. Матч состоится в КРК «Нагорный», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.