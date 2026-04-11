Крикунов не верит в возвращение Малкина в КХЛ в следующем сезоне
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал возможное возвращение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в КХЛ.
В начале марта Малкин отметил, что хочет остаться в «Питтсбурге». Текущий контракт Малкина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «пингвинов» 39-летний россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне Малкин провел 55 матчей НХЛ, набрал 61 (19+42) очко при показателе полезности «+15».