Крикунов не верит в возвращение Малкина в КХЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал возможное возвращение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в КХЛ.

В начале марта Малкин отметил, что хочет остаться в «Питтсбурге». Текущий контракт Малкина с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Малкин хочет остаться в США. Таким взрослым хоккеистам обычно дают короткие контракты на один год, но с хорошими бонусами. Выполняй и зарабатывай. Ему наверняка дадут именно такой контракт. В КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать», – отметил Крикунов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «пингвинов» 39-летний россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне Малкин провел 55 матчей НХЛ, набрал 61 (19+42) очко при показателе полезности «+15».