Видеотренеры «Ак Барса» в девятый раз в сезоне правильно взяли просмотр

Видеотренеры «Ак Барса» правильно взяли просмотр девятый раз в текущем сезоне. Тренерский штаб казанского клуба взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 3:1 в пользу казанцев.

На 21-й минуте нападающий минчан Сэм Энас из круга вбрасывания попал в штангу, и шайба после рикошета попала в ворота «Ак Барса». Но судьи после запроса изучили повтор и определили, что был офсайд у хозяев.

Таким образом, видеотренеры казанского клуба Дмитрий Полянчиков и Кирилл Горнов не допустили ни одной ошибки в нынешнем сезоне: шесть раз в регулярном чемпионате и трижды – в плей-офф.