Исаков — о втором поражении от «Металлурга»: к сожалению, здесь мы не смогли зацепиться

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал второе поражение от «Металлурга» (1:4, 0-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

– Закончены две выездные игры. К сожалению, здесь мы не смогли зацепиться. Будем готовиться к домашним играм.

– Сегодня у вас единственное изменение в составе. Яремчук по игровым причинам или по медицинским отсутствовал?

– Мы приняли такое решение, Егор Соколов давно не играл, решили его выпустить сегодня.

– Если говорить о тех, кто ещё может пополнить состав, какова ситуация со здоровьем. Кручинин, Бойков, все здоровы, просто пока не в заявке?

– Ребята работают, по возможности будут готовы усилить нашу игру, — приводит слова Исакова сайт «Металлурга».