«Повезло, что она заползла». Форвард «Металлурга» Петунин — о голе в ворота «Торпедо»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин рассказал о своём голе во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Расскажите о своём голе, который окончательно успокоил игру. Вы с Никитой Михайлисом вышли «два в один» и решили бросить сами.

— Шайба вышла из нашей зоны, а у них упал защитник, который её контролировал. Я подобрал шайбу, Миха был чуть далеко, поэтому я решил бросить. Повезло, что зашла. Заползла там.

— Повезло именно или бросили так, как хотели изначально?

— Бросал под «блин», но где-то вратарь задел её. Повезло, что она заползла, — приводит слова Петунина пресс-служба «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».