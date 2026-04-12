Овечкин признан первой звездой матча против «Питтсбурга»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, отличившийся в пустые ворота на 57-й минуте игры, признан первой звездой матча против "Питтсбург Пингвинз".

Второй звездой поединка стал 19-летний белорусский форвард "Кэпиталс" Илья Протас, записавший на свой счет гол и две результативные передачи. Третьей звездой признан игрок "Питтсбурга" Кевин Хейс.

Встреча между "Пингвинз" и "Кэпиталз" прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи "Кэпиталз" набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.