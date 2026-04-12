«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали третью победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда плей‑офф КХЛ.

Воскресный матч в Уфе завершился победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Денис Алексеев, Александр Елесин и Артур Каюмов. У «Салавата Юлаева» забили Сергей Валов и Девин Броссо.

На 13‑й минуте форвард «Салавата» Евгений Кузнецов попал под силовой прием нападающего «Локомотива» Александра Полунина у синей линии, ударился об борт и упал на лед. Форвард не смог подняться самостоятельно, на льду появились носилки и Евгения увезли, зафиксировав ему шею специальным воротником.

Счет в серии до четырех побед стал 3–0. Следующий матч пройдет 14 апреля в Уфе.

КХЛ. Плей-офф

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Варлов, 27:53. Броссо, 40:42. — Алексеев, 5:11. Елесин, 29:40. Каюмов, 47:58 (бол.).