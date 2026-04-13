Тренер Карбери – о карьере Овечкина: dозможно, это действительно конец

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

«Это в стиле Овечкина. Он так говорит: «Я еще не завершил карьеру — оставьте меня в покое. Я не хочу ни с кем жать руки». При этом он очень всем благодарен, так как, возможно, это действительно конец. Он открыт ко всем этим вещам, которые важно сделать — попрощаться, поблагодарить, оценить поддержку болельщиков», - заявил Карбери.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:0. Российский форвард отметился результативной передачей, а также был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел 81 матч, забросил 32 шайбы и отдал 31 результативную передачу (63 очка).

«Вашингтон» занимает 9 место «Восточной конференции» НХЛ с 93 очками в активе. Лидер – «Каролина Харрикейнз» (110).

15-го апреля столичные сыграют против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Стартовый свисток – 02:00 по мск.