Кросби — о противостоянии с Овечкиным: «Очень здорово быть частью таких важных игр»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что его противостояние с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным было для него особенным.

Овечкин и Кросби пересекались на льду в НХЛ с учетом матчей плей‑офф 100 раз, в сумме они набрали 231 очко (127 — канадец, 104 — россиянин), в 75 матчах «регулярки» — 168 очков (97 — Кросби, 71 — Овечкин).

— Для нас, как для спортсменов, было очень здорово быть частью таких важных игр и этого соперничества. Очевидно, что многие люди наблюдали за этим и болели за это. Болели ли вы за или против меня, или как‑то иначе, это было чем‑то особенным в течение этого периода. Я это ценю, и надеюсь, что все это ценят, — приводит слова Кросби пресс‑служба НХЛ.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона‑2025/26. Хоккеист заявил, что примет решение о завершении или продолжении профессиональной карьеры летом 2026 года.