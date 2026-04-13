В СКА решили судьбу Ларионова-младшего

Ларионов-младший продлит контракт со СКА на год (Артур Хайруллин)
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 31 мая.
«По моей информации, Игорь Ларионов-младший подпишет новый контракт со СКА на один год», – написал Хайруллин.
27-летний форвард не играет с середины декабря из-за повреждения. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 6 (2+4) очков в 24 матчах.
Главным тренером СКА является отец игрока Игорь Ларионов.
