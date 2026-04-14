«Вашингтон» вылетел из гонки — плей-офф для Овечкина закрыт

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф после победы «Филадельфии Флайерз» над «Каролиной Харрикейнз».

© Московский Комсомолец

Решающим стал параллельный матч, в котором «Филадельфия» выиграла со счётом 3:2 по буллитам и набрала 96 очков, закрепившись в зоне плей-офф Восточной конференции.

«Вашингтон» остался на девятом месте с 93 очками. До завершения регулярного чемпионата у команды остаётся один матч, однако даже победа не позволит изменить положение.

Таким образом, заключительная игра против «Коламбус Блю Джекетс» не влияет на турнирный исход. Сезон для столичного клуба фактически завершён.

Команда оказалась в ситуации, при которой зависела от результатов конкурентов и не контролировала борьбу за выход в плей-офф.По ходу чемпионата «Вашингтон» терял очки в матчах с прямыми соперниками. Серии поражений в середине сезона привели к падению в таблице.

Дополнительным фактором стали проблемы с реализацией моментов. В ряде игр команда уступала при равной статистике бросков.

Оборона также не отличалась стабильностью: пропущенные шайбы в концовках периодов приводили к потере очков.

В результате клуб впервые за два сезона завершает регулярный чемпионат вне зоны Кубка Стэнли.