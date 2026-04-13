«Адмирал» продлил контракт с вратарем

«Адмирал» продлил контракт с вратарём Арсением Цыбой. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два года и носит двусторонний характер.

Цыба выступает в системе клуба с 2021 года. Прошёл путь через «Тайфун», получал игровую практику в ВХЛ и продолжает развиваться на уровне КХЛ. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 12 матчей за «Адмирал», отразил 87,9% бросков и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.