Букмекеры резко поменяли мнение о «Вашингтоне»

Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ выросли в три раза за сутки. «Столичным» нужно побеждать «Коламбус» и надеяться на поражения «Филадельфии»
Букмекеры значительно повысили шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ.
После победы над «Питтсбургом» (3:0) коэффициент на выход «столичных» в Кубок Стэнли обвалился почти в 3 раза – с 12.50 до 4.70.
«Вашингтон» с 93 очками занимает третье место в зоне wild card, имея один матч в запасе. У находящейся в зоне плей-офф «Филадельфии» 94 очка и две игры в запасе.
«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» в заключительном матче сезона.
