Букмекеры резко поменяли мнение о «Вашингтоне»

Букмекеры значительно повысили шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ.

После победы над «Питтсбургом» (3:0) коэффициент на выход «столичных» в Кубок Стэнли обвалился почти в 3 раза – с 12.50 до 4.70.

«Вашингтон» с 93 очками занимает третье место в зоне wild card, имея один матч в запасе. У находящейся в зоне плей-офф «Филадельфии» 94 очка и две игры в запасе.

«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» в заключительном матче сезона.