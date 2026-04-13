Малкин сделал заявление об Овечкине

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина величайшим игроком. Его слова передает пресс‑служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если это его последний матч, то я рад был сыграть против него. Я рад, что мы друзья. Наслаждался каждым моментом. Он величайший бомбардир всех времен. Это очень весело», — сказал Малкин.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Матч стал 100-м в очном противостоянии Овечкина и капитана «пингвинов» Сидни Кросби (с учетом плей-офф). На стартовом вбрасывании Овечкин вышел против Кросби.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

