Трёхкратный чемпион мира усомнился в возвращении Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможном возвращении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ. Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом.

© Чемпионат.com

– Я-то хотел бы увидеть Овечкина в КХЛ, а есть ли смысл ему возвращаться? Думаю, что нет. Может, разве что на одну игру. А если немножко что-то не пойдёт, когда он вернётся на один сезон, то будет негатив. У нас уже есть примеры.

– Вы про Илью Ковальчука?

– И ещё про Женю Кузнецова. Между прочим, если брать Илью Ковальчука, то человек полтора года не играл в хоккей, вернулся и показал высокий уровень. Болельщикам это, мягко говоря, не зашло. Илья – просто молодец, показал тогда высокий уровень, – цитирует Терещенко «Советский спорт».