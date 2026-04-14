«Команда сыграла очень солидно». Полтапов — о первой победе ЦСКА в серии с «Авангардом»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги победного четвёртого матча серии с «Авангардом» (3:1, 1-3) и отметил игру вратаря армейской команды Дмитрия Гамзина.

«Смогли дожать, и Дима Гамзин выручал нас сегодня. Вся команда сыграла очень солидно. Наша задача – продолжать играть ещё лучше. В эпизоде с голом правильно вышли из зоны. Виталий на скорости под клюшечку мне сунул шайбу, оставалось только попасть в верхний угол ворот. С первых минут и с первых секунд мы старались настраиваться, что нельзя упускать ни единого момента, не давать шансов сопернику, навязывать свою игру», — цитирует Полтапова пресс-служба клуба.