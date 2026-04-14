Определились все участники плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники плей‑офф сезона-2025/2026.

Место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе «Баффало», «Тампа», «Монреаль», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Филадельфия» и «Каролина». «Харрикейнз» стали победителями конференции впервые в истории.

От Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ.