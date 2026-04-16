«Вегас» одержал волевую победу над «Сиэтлом» в заключительном матче регулярки

В ночь с 15 на 16 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» голами отметились Ши Теодор, Митчелл Марнер и Райлли Смит (2+1). Лидер команды американец Джек Айкел завершил встречу с двумя ассистами. Россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков в матче не набрали. Единственную шайбу в составе гостей забил Шейн Райт.

Ранее «Вегас» квалифицировался в плей-офф НХЛ. «Сиэтл» в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли не сыграет. «Золотые рыцари» завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте Западной конференции со 94 очками. «Кракен» занимает 13-е место на Западе со 79 очками. В заключительном матче регулярки коллектив из Сиэтла сыграет в гостях с обладателем Президентского кубка НХЛ «Колорадо Эвеланш».