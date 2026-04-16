Кучеров не смог выиграть третий подряд «Арт Росс Трофи» в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 и не выиграет «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд.

© Соцсети

Россиянин не набрал очков в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) и, таким образом, не смог улучшить своё положение в гонке бомбардиров текущего сезона регулярки. Российский нападающий «молний» завершил чемпионат с 130 (44+86) очками. Это чистое второе место. Возглавляет же гонку бомбардиров, как и ранее, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе 134 (48+86) очка. У канадца есть ещё один матч регулярки, чтобы пополнить копилку набранных очков.

Напомним, Кучеров завоевал трофей «Арт Росс Трофи» в 2025 году (121 очко) и в 2024 году (144). Кроме того, Никита был лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2018/2019. В активе Макдэвида сейчас пять подобных индивидуальных наград. Потенциальная победа в нынешнем сезоне может стать шестой.