Бучневич забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Павел Бучневич забросил 200-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3) и стал второй звездой.

На счету 30-летнего россиянина стало 46 (18+28) очков в 78 играх в текущем сезоне при полезности «минус 11».

За карьеру в рамках регулярок – 504 (200+304) балла в 672 играх.

Бучневич стал 20-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 200 шайб.

В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 929), Евгений Малкин («Питтсбург», 533), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалев (430), Никита Кучеров («Тампа», 401), Вячеслав Козлов (356), Алексей Яшин (337), Артемий Панарин («Лос-Анджелес», 330), Владимир Тарасенко («Миннесота», 327), Павел Дацюк (314), Алексей Жамнов (249), Александр Семин (239), Сергей Самсонов (235), Кирилл Капризов («Миннесота», 230), Сергей Гончар (220) и Валерий Каменский (200).