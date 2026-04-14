Журова высказалась о будущем Овечкина

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила мнение, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину хочется побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» Овечкина потерял шансы на выход в плей‑офф НХЛ в текущем сезоне. В последнем матче регулярного чемпионата столичная команда 14 апреля в гостях сыграет с «Коламбусом».

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26.

— Верите ли вы, что Овечкин останется в НХЛ еще на один сезон, чтобы побить рекорд Гретцки, или уже вернется домой?

— Грустно [что «Вашингтон» не вышел в плей‑офф]. Думаю, что рекорд сильно манит. Допускаю, что болельщики не обидятся на него, если он останется в НХЛ еще на год за рекордом. Все‑таки остаться в истории с его фамилией — это значимо, поэтому его все поймут. Тем более допускаю, что за это время нашу команду, наверное, уже могут допустить до участия в чемпионате мира. Сейчас ситуация, что вроде бы и рекорд хочется побить, но в то же время это не так просто. Поэтому не знаю, что Саша решит в итоге. Это его выбор. Сейчас отдохнет и решит, — сказала Журова «Матч ТВ».

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).