Фетисов оценил сезон и будущее Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что хотел бы продолжения карьеры капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ и его рекорда по заброшенным голам с учетом плей‑офф. «Вашингтон» Овечкина потерял шансы на выход в плей‑офф НХЛ в текущем сезоне. В последнем матче регулярного чемпионата столичная команда 14 апреля в гостях сыграет с «Коламбусом». Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. — Можно ли этот сезон всё равно назвать хорошим для Александра, несмотря на непопадание в плей‑офф? — Сложный вопрос сам по себе — команда не попала в плей‑офф, это расстройство для всех игроков. Но Саша в очередной раз забил больше 30 голов, конечно, это выдающееся достижение. Забил тысячный гол. В общем, лично для него сезон, мне кажется, сложился достаточно удачно. Хотя, наверное, главное для хоккеиста — это командный результат. То, что достойно команда боролась до последнего, тоже говорит о том, что есть перспективы на следующий год. — Верите ли вы, что Александр останется в НХЛ на еще один сезон? — В прошлой игре он отказался получить рукопожатия от игроков «Питтсбурга» — еще не принял решение. Я бы хотел, чтобы он играл еще один сезон. Побил бы этот рекорд, немыслимый для понимания, и навечно бы стал первым по совокупности голов. Это ему решать, поэтому будем надеяться, что он еще поиграет, — сказал Фетисов «Матч ТВ». У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

