Ротенберг рассказал о возвращении Овечкина в Россию

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам решит, где продолжит профессиональную карьеру. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

По его словам, Овечкина всегда будут рады видеть в составе столичного «Динамо», чьим воспитанником он является.

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос», — заявил Ротенберг.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Ранее определились все участники плей-офф НХЛ.