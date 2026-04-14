Фетисов оценил шансы ЦСКА против "Авангарда"

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что у ЦСКА еще есть шанс отыграться в серии второго раунда плей‑офф КХЛ с «Авангардом».

ЦСКА уступает омскому «Авангарду» в серии со счетом 0–3. Четвертый матч состоится во вторник в Москве, начало — в 19:30 (мск).

— Есть ли у ЦСКА еще шанс перевернуть серию?

— Шанс всегда есть. Были примеры в истории. Болельщики пусть надеются, что не всё потеряно, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

