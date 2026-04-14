Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «ЦСКА отступать некуда, они побегут в атаку. Четвертый матч серии будет самым сложным»
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил «Матч ТВ», что четвертый матч серии против ЦСКА будет самым сложным, так как армейцам некуда отступать.
Четвертый матч серии между «Авангардом» и ЦСКА пройдет во вторник в Москве. Омский клуб в серии до четырех побед ведет со счетом 3–0.
— Четвертый матч серии будет намного сложнее, чем предыдущие?
— Естественно. Он будет самым сложным в серии, потому что ЦСКА отступать некуда, они побегут сразу в атаку. Нам надо не то чтобы надо поддержать этот темп, а быть лучше, играть первым номером. Посмотрим, как это все будет, но уверен, что это будет очень сложный матч.
— Что вы выберете: закрыть серию 4:0 или закрыть ее перед своими болельщиками?
— Для нас главное — пройти дальше, а остальное неважно, — сказал Шарипзянов «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Авангард» смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 19:00 по мск, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.