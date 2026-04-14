Капитан «Авангарда» Шарипзянов: "ЦСКА отступать некуда"

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил «Матч ТВ», что четвертый матч серии против ЦСКА будет самым сложным, так как армейцам некуда отступать.

Четвертый матч серии между «Авангардом» и ЦСКА пройдет во вторник в Москве. Омский клуб в серии до четырех побед ведет со счетом 3–0.

— Четвертый матч серии будет намного сложнее, чем предыдущие?

— Естественно. Он будет самым сложным в серии, потому что ЦСКА отступать некуда, они побегут сразу в атаку. Нам надо не то чтобы надо поддержать этот темп, а быть лучше, играть первым номером. Посмотрим, как это все будет, но уверен, что это будет очень сложный матч.

— Что вы выберете: закрыть серию 4:0 или закрыть ее перед своими болельщиками?

— Для нас главное — пройти дальше, а остальное неважно, — сказал Шарипзянов «Матч ТВ».

