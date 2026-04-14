Губерниев: "Овечкину не надо уходить из НХЛ"

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Вашингтон» Овечкина потерял шансы на выход в плей‑офф НХЛ в текущем сезоне. В последнем матче регулярного чемпионата столичная команда 14 апреля в гостях сыграет с «Коламбусом». Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26.

— Считаю, что Овечкину не надо уходить из НХЛ. Александр сам всё понимает, он еще способен провести в сильнейшей лиге мира не один, а несколько сезонов, дарить всему человечеству радость и счастье своей игрой. Для него и для команды невыход в плей‑офф станет дополнительной мотивацией в следующем сезоне. Чего стоит личные титулы, если команда играет плохо? Хоккей — игра коллективная, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).