Форвард «Металлурга» пошутил о матче с «Торпедо»

Форвард «Металлурга» Толчинский пошутил о матче с «Торпедо»: «Мы планировали нанести по воротам семь бросков. Ни больше ни меньше»
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал «Матч ТВ», что игроки магнитогорской команды были готовы к тяжелой выездной игре плей‑офф КХЛ с нижегородским «Торпедо».
В понедельник в третьем матче второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ магнитогорцы обыграли «Торпедо» со счетом 4:2. Толчинский отдал голевую передачу.
— Было ли в планах начать эту игру поспокойнее предыдущих двух?
— Да, мы планировали нанести именно семь бросков. Ни больше ни меньше (смеется). Если серьезно, понятное дело, они играют на своей арене, она очень громкая. Болельщики их подгоняют и передают эмоциональный заряд. Мы были готовы к этому, но все равно непросто играть, особенно в плей‑офф. Мы пытались адаптироваться под их темп. Во втором периоде уже получилось это сделать.
— Как удалось стремительно взвинтить темп игры?
— Наверное, их пыл из первого периода прошел, в том числе. Мы перестали откатываться, начали больше давить их защитников, больше стараться играть в глубину. Это и вылилось в четыре шайбы.
— В третьем периоде стало поспокойнее?
— Не то чтобы спокойно, но не было никакой паники. Старались играть надежно, по счету, это получилось, — сказал Толчинский «Матч ТВ».
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Металлурга». Четвертый матч противостояния пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.
«Взяли больше медалей, чем рассчитывали». Глава федерации самбо оценил выступление сборной России на Кубке мира
Роман Зобнин рассказал, какой результат будет неплохим для «Спартака» по итогам текущего сезона
Губерниев: «Соболев становится системообразующим игроком «Зенита», но его выходки выглядят глупо»
«Взяли больше медалей, чем рассчитывали». Глава федерации самбо оценил выступление сборной России на Кубке мира
Роман Зобнин рассказал, какой результат будет неплохим для «Спартака» по итогам текущего сезона
Губерниев: «Соболев становится системообразующим игроком «Зенита», но его выходки выглядят глупо»