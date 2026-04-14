Форвард «Металлурга» пошутил о матче с «Торпедо»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал «Матч ТВ», что игроки магнитогорской команды были готовы к тяжелой выездной игре плей‑офф КХЛ с нижегородским «Торпедо».

© Матч ТВ

В понедельник в третьем матче второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ магнитогорцы обыграли «Торпедо» со счетом 4:2. Толчинский отдал голевую передачу.

— Было ли в планах начать эту игру поспокойнее предыдущих двух?

— Да, мы планировали нанести именно семь бросков. Ни больше ни меньше (смеется). Если серьезно, понятное дело, они играют на своей арене, она очень громкая. Болельщики их подгоняют и передают эмоциональный заряд. Мы были готовы к этому, но все равно непросто играть, особенно в плей‑офф. Мы пытались адаптироваться под их темп. Во втором периоде уже получилось это сделать.

— Как удалось стремительно взвинтить темп игры?

— Наверное, их пыл из первого периода прошел, в том числе. Мы перестали откатываться, начали больше давить их защитников, больше стараться играть в глубину. Это и вылилось в четыре шайбы.

— В третьем периоде стало поспокойнее?

— Не то чтобы спокойно, но не было никакой паники. Старались играть надежно, по счету, это получилось, — сказал Толчинский «Матч ТВ».

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Металлурга». Четвертый матч противостояния пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.

Прямые трансляции матчей плей‑офф КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.