Патрик Кэйн набрал 1400 очков в НХЛ. Только у Овечкина, Малкина и Кросби больше среди действующих игроков
Нападающий «Детройта» Патрик Кэйн сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (3:4 ОТ) и набрал 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
На счету 37-летнего американца 508 голов и 892 ассиста в 1368 играх за «Ред Уингс», «Чикаго» и «Рейнджерс».
Кэйн стал 24-м хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Он занимает четвертое место по очкам среди действующих игроков, уступая только Сидни Кросби (1761 балл, «Питтсбург»), Александру Овечкину (1686, «Вашингтон») и Евгению Малкину (1407, «Питтсбург»).
В этом сезоне у Кэйна 57 (16+41) результативных действий за 66 матчей. Срок его контракта истекает 30 июня 2026 года.
