«Ак Барс» сенсационно разбирает Минск и движется к Кубку Гагарина. За счёт чего?

Вы зря не верили в команду Анвара Гатиятулина.

Перед стартом второго раунда пара минского «Динамо» и казанского «Ак Барса» смотрелась едва ли не самой равной и интригующей. Если даже в противостоянии омского «Авангарда» и ЦСКА команда Ги Буше выглядела всё же заметно солиднее, то в битве Дмитрия Квартальнова и Анвара Гатиятулина уверенно назвать фаворита было тяжело.

При этом большинство журналистов и экспертов ставили на команду из столицы Беларуси. В прессе часто можно было услышать мнения, что минчане значительнее как команда, у них лучшая вратарская бригада в лиге, защита, а первое звено способно в атаке на чудеса. Итог пока неутешительный — «Динамо» уступает всухую и находится в шаге от вылета. Но вопросы тут, скорее, не к ним, а к сопернику. «Ак Барс» преобразился и стал явным претендентом на чемпионство. Как им это удалось?

Для начала – о диспозиции сил. «Ак Барс» провёл крайне неровный чемпионат. Команда играла отрезками – были как рекордная серия побед, так и чувствительная серия из поражений. Казанцы могли камня на камне не оставить от лидера сезона, магнитогорского «Металлурга», после чего – упереться в защиту «Нефтехимика» или «Лады». Логичный итог – только третье место Востока и четвёртое – в сводной таблице. Дальше был первый раунд плей-офф, где многие отметили, с какими трудностями столкнулись казанцы в серии с челябинским «Трактором». Оформить победу на классе подопечным Анвара Гатиятулина действительно удалось только во второй игре, три остальные победы были добыты за пределами дополнительного времени. И против такого спорного коллектива выходит минское «Динамо». Вторая команда Запада, долгое время претендовавшая на лидерство в конференции. Минчане московских одноклубников на старте плей-офф будто даже и не заметили – и многие ждали продолжения банкета.

И тут первая логическая несостыковка. Если разбирать регулярный чемпионат подробнее, то на самом деле команда Дмитрия Квартальнова одержала на пять чистых побед меньше и отстала от казанцев на шесть очков. Более высокий посев «зубров» – только лишь результат деления на конференции и массового провала грандов Запада. Что касается первого раунда, то и минчане дважды уходили с московским «Динамо» в овертайм, поэтому говорить о лёгком ходе серии не приходится. «Зубров» излишне перехвалили, в то время как напрочь забыли про потенциал «Ак Барса», ещё не раскрытый до конца. По глубине состава, по крайней мере в атаке, с казанцами сейчас сравниться может разве что омский «Авангард». Когда у тебя в третьем звене играет Дмитрий Яшкин, а в резерве – Владимир Алистров – это говорит о многом.

В тех отрезках, где команда Анвара Гатиятулина выходила на свои проектные мощности, отказывать в силе клубу из Татарстана не получалось. Другое дело, что ранее это было фрагментарно, небольшими вспышками. В серии с минчанами, по крайней мере в первых трёх матчах, «Ак Барс» играет целостно от начала и до конца. Во-первых, важную роль сыграло возвращение в строй Никиты Дыняка. Это один из лучших чеккеров лиги, забирающий на себя огромный фронт работы в меньшинстве и полезный в атаке. Именно Дыняк вывел на решающий гол Алексея Пустозёрова в первой встрече серии. Алексей, скорее, снайпер, но и он раскрыл в себе двусторонние функции и стал джокером в составе, обозначая опасность для соперника даже от сдерживающего звена. В этом и была задумка Гатиятулина – не дать сопернику расслабиться ни на секунду.

В прошлом сезоне ярко играли лидеры «Ак Барса», многие из которых переписали личные рекорды результативности. В этом году такой феерии от отдельных хоккеистов уже нет, зато вырос средний уровень. Никто не проседает, даже Григорий Денисенко, чья игра справедливо вызывала вопросы, в нужный момент включился и стал героем второго минского матча. Возникли вопросы к игре Нэйтана Тодда? Он забрасывает решающую в овертайме. Находится место и вообще для неожиданных героев, таких как защитник Степан Терехов. Тот факт, что он в принципе закрепился в составе, вытеснив из него ветерана клуба Альберта Яруллина, говорит о многом. Так ещё и не тушуется, регулярно подключаясь в атаку, что придаёт команде ещё больше мобильности. Про пару Митчелл Миллер — Никита Лямкин вообще отдельный разговор. Рискованный ход с двумя остроатакующими оборонцами сработал и стал чумой для соперника.

Здорово действуют и вратари. К Тимуру Билялову можно относиться как угодно, ссылаясь на его травматичность, не самые актуальные для современного хоккея габариты и технику, но он в очередной раз доказывает – в важнейшие моменты на него можно положиться. А сейчас у Билялова есть уверенный сменщик, который позволяет снизить нагрузку на основного вратаря. Максим Арефьев провёл выдающийся третий матч серии с «Динамо» и заслуженно оформил первый в карьере «сухарь» в плей-офф. Как проявит себя Арефьев на дистанции в несколько игр, ещё, конечно, вопрос, но, по идее, если Билялов будет вовремя отдыхать, то необходимости проверять на практике, что будет с «Ак Барсом» без него, и не придётся. Радует общекомандная скорость, не идеальны спецбригады, однако в них видна мысль – рано или поздно ходы тренерского штаба должны сработать.

Причём видна работа всей организации. Мелочей в плей-офф не бывает, и восьмой подряд удачный видеозапрос Казани – заслуга видеотренеров Дмитрия Полянчикова и Кирилла Горнова. Прогресс Арефьева запишем в плюс тренеру вратарей Георгию Гелашвили, Степана Терехова – Александру Макрицкому. Из сильного набора нападающих ещё нужно было слепить подходящие звенья, и с этим справились Константин Шафранов с Денисом Ячменёвым. Прибавила команда и в психологической устойчивости. Казанцы забрали четыре овертайма из четырёх – это говорит о многом, так что «призраки прошлого сезона», о которых постоянно напоминают Гатиятулину, кажется, и правда в прошлом. Конечно, рано пока загадывать далеко вперёд, но не удивляйтесь, если увидите казанцев с Кубком Гагарина в конце мая. У команды есть всё для большого успеха, вопрос лишь в том, смогут ли они сохранить текущий ход до конца весны.