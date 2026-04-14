«Каролина» вызвала российского вратаря из АХЛ

«Каролина» вызвала Кочеткова из АХЛ. Голкипер пропустил большую часть сезона из-за травмы
«Каролина» объявила, что переводит в главную команду из АХЛ 26-летнего Петра Кочеткова.
Российский голкипер провел два неполных матча за фарм-клуб в регулярном чемпионате АХЛ, куда был отправлен набирать форму после травмы нижней части тела и последовавшей операции.
Он сыграл 20 минут против «Гранд Рэпидс» (4:1, отразил 7 из 8 бросков) и 40 минут против «Рокфорда» (4:2, отразил 18 из 19 бросков).
В текущем сезоне на счету Кочеткова также 9 матчей в НХЛ при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,33.
