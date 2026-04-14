Клубы КХЛ не выразили заинтересованности в Бурдасове и Шумакове

Нападающие Антон Бурдасов и Сергей Шумаков пока не пользуются спросом на трансферном рынке КХЛ, но на данный момент ни один из них не принял решения завершить карьеру, заявил «Матч ТВ» агент хоккеистов Шуми Бабаев.

34‑летний Бурдасов в сезоне‑2025/26 провел 16 матчей в составе «Лады», отметившись в них тремя шайбами и двумя результативными передачами, в активе 33‑летнего Шумакова три матча за тольяттинскую команду, в которых форвард не набрал очков. Оба нападающих являются неограниченно свободными агентами в КХЛ.

— Есть ли сейчас у какого‑то из клубов КХЛ заинтересованность в кандидатурах Бурдасова и Шумакова?

— Пока заинтересованности не было. Но в первую очередь нужно с ними переговорить. Мы еще не обсуждали, что будем делать дальше.

— Может ли дело дойти до завершения карьеры уже этим летом?

— Я не рассматриваю (этот вариант). Но зависит от их решения, может, они сами скажут: «Давайте заканчивать». Пока они такого не говорили, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.