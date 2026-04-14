Экс-тренер сборной России оценил лимит в КХЛ

Бывший главный тренер российской сборной Владимир Плющев поделился своим мнением об лимите на легионеров в КХЛ на фоне ужесточения его в российском футболе.

«Пять легионеров – это оптимальный вариант. Вопрос изменения лимита будет касаться людей, которые отвечают за развитие спорта в стране. Но те команды, которые не входят в юрисдикцию России, имеют практически неограниченный лимит» - высказался Плющев.

Вчера был опубликован проект приказа Министерства спорта РФ об изменение лимита на иностранных игроков в чемпионате России по футболу. Согласно этому приказу, клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно на поле – не более семи. Параллельно с этим, глава Минспорта Михаил Дегтярёв сообщил, что в следующие сезоны лимит будет постепенно сокращаться. Для каждого сокращения будет публиковаться отдельный приказ.

В КХЛ с прошлого сезона клубы могут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного вратаря. Этот лимит был утверждён Министерством спорта страны. До этого ограничение было в три игрока. Но в то же время, хоккеисты с гражданством России(из других стран) не считаются легионерами.