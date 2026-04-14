Олимпийский чемпион поделился мнением о серии «Авангардом» и ЦСКА

Андрей Коваленко о серии «Авангард» – ЦСКА: игра равная, все решают детали.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА (3-0).

– Переживаете за команду своего старшего сына – ЦСКА, который уступает 0-3?

– В серии двух своих бывших клубов, естественно, болею за ЦСКА. Именно на Ленинградском проспекте три с половиной десятка лет назад Виктор Васильевич Тихонов дал мне шанс стартовать в профессиональном хоккее, стать чемпионом – и страны, и Олимпиады.

Об «Авангарде» тоже остались хорошие воспоминания, в Омске мы выиграли Кубок европейских чемпионов. Но ЦСКА есть ЦСКА. Тем более что наша династия продолжается – и сейчас за армейцев Москвы выступает Николай Коваленко.

Естественно, переживаю из-за того, что ЦСКА проиграл три игры. Счет вроде бы крупный, но если посмотреть эти матчи внимательно, то на льду – равная игра. Все решают одна-две детали – и пока они в пользу более опытного Омска.

– Какие детали?

– ЦСКА не уступает в движении, желании, агрессии. Но есть такое понятие – мастерство. У Омска – более опытные исполнители, у них выше реализация моментов. Пока это главный фактор серии.

– У ЦСКА еще есть шансы в серии с Омском?

– Повторюсь, идет равная игра. У ЦСКА отличный тренерский штаб, молодая команда, которая выкладывается, растет и будет только прибавлять.

А кто сейчас ведет в счете – это не главное. В плей-офф победитель серии не тот, кто ведет, а тот, кто выигрывает четвертый матч. В истории хоккея было много серий, которые переламывали даже с 0-3. Верю в ЦСКА! – сказал Коваленко.

