Агент Бардакова высказался о возможном переходе в КХЛ

Российский форвард «Колорадо» Захар Бардаков в данный момент не рассматривает возможность возвращения в КХЛ в следующем сезоне и планирует продолжить карьеру в Северной Америке, заявил «Матч ТВ» агент нападающего Шуми Бабаев.

25‑летний Бардаков проводит в НХЛ свой дебютный сезон. В 58 матчах в составе «Колорадо» форвард забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В прошлом сезоне хоккеист играл в КХЛ за СКА.

— Дебютный сезон в НХЛ не очень удается Бардакову, у Захара так и не получилось стать основным игроком в «Колорадо». Может ли он уже этим летом вернуться в КХЛ?

— Он пока не думает про КХЛ. Захар в любом случае хочет остаться в Северной Америке. Мне не хочется насильно тащить его в КХЛ. Хотя если он сам примет это решение и скажет: «Хочу в КХЛ», я сразу начну переговоры. Но пока от него такого запроса не поступало. Думаю, у него есть шанс остаться там.

— Речь исключительно про «Колорадо», или подумаете над тем, чтобы в межсезонье сменить клуб? Все‑таки Бардаков получает очень немного игрового времени.

— Он сам будет принимать там решение. Это еще не вопрос ближайших дней, — сказал Бабаев корреспонденту «Матч ТВ».