Евгений Кузнецов пропустит четвертый матч серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов не сыграет в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее ТАСС сообщал, что по ходу первого периода третьей игры противостояния (3:2 в пользу "Локомотива") Кузнецов получил травму в результате силового приема и покинул площадку на носилках. В третьем периоде хоккеист наблюдал за встречей с арены.

Кузнецову 33 года, он перешел в "Салават Юлаев" по ходу завершившегося регулярного чемпионата, с начала сезона игрок выступал за магнитогорский "Металлург". В составе уфимской команды нападающий провел 19 матчей в регулярном чемпионате, забросил 6 шайб и сделал 12 результативных передач. В плей-офф форвард в 7 играх забил 1 гол и 1 раз ассистировал партнерам.

Счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу "Локомотива". Четвертая игра пройдет в Уфе во вторник и начнется в 17:00 мск.