Бывший нападающий СКА жестко раскритиковал команду

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Окишевым высказался о том, что Игорь Ларионов продолжит возглавлять питерскую команду. Об этом рассказал 65-летний специалист.

В нынешнем сезоне СКА занял 5-е место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4 в серии).

– Сложно сказать, насколько это обоснованное решение – я в их работу не вмешиваюсь, – заявил Сушинский.

– Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?

– Со стороны болельщиков, то наверное нет.

– Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?

– Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.

– Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф – приемлемый результат?

– Я ж не могу за них здесь отвечать.

– Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?

– Последний год, да. До этого мне так не казалось.

– Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?

– СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко.

Ларионов возглавил СКА летом 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано по схеме «1+1».