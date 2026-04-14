Бывший нападающий СКА жестко раскритиковал команду

Сушинский: СКА превращается в середняка КХЛ. Ларионова оставили, чтобы он исправил ситуацию
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Окишевым высказался о том, что Игорь Ларионов продолжит возглавлять питерскую команду. Об этом рассказал 65-летний специалист.
В нынешнем сезоне СКА занял 5-е место в Западной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4 в серии).
– Сложно сказать, насколько это обоснованное решение – я в их работу не вмешиваюсь, – заявил Сушинский.
– Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?
– Со стороны болельщиков, то наверное нет.
– Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?
– Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.
– Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф – приемлемый результат?
– Я ж не могу за них здесь отвечать.
– Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?
– Последний год, да. До этого мне так не казалось.
– Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?
– СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко.
Ларионов возглавил СКА летом 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано по схеме «1+1».