Овечкин останется в "Вашингтоне" еще на один сезон

Российский нападающий Александр Овечкин проведет еще один сезон в национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает канал Mash на спорте со ссылкой на информацию из окружения хоккеиста.

Утверждается, что уже в ближайшее время Овечкин подпишет новое соглашение с "Вашингтоном" на один сезон.

У 40-летнего россиянина еще остаются силы и здоровье, чтобы поиграть за океаном еще один сезон. К тому же клуб заплатит ему хорошие деньги.

При этом все же остается вероятность возвращения игрока в Россию, но это зависит от решения семьи и окружения.

Ранее Овечкин говорил о том, что намерен завершить карьеру в родном для себя московском "Динамо".

На прошлой неделе капитан "Вашингтона" и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ заявил о том, что пока еще не принял для себя окончательное решение о продолжении карьеры.