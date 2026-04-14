Защитник «Колорадо» возобновил тренировки с полным контактом

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар возобновил тренировки без ограничений и с полным контактом.

27-летний канадец не играет с 31 марта из-за травмы верхней части тела. Сообщалось, что Макар будет полностью готов к первому матчу Кубка Стэнли.

В этом регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 75 (20+55) очков за 73 матча при полезности «плюс 29» и 24:53 в среднем на льду.

