«Локомотив» со счетом 4-0 выиграл у «Салавата» серию 2-го раунда Кубка Гагарина

«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» в серии второго раунда Кубка Гагарина – 4-0.

© Sports.ru

В 4-м матче команда Боба Хартли одержала победу в Уфе над командой Виктора Козлова со счетом 4:0. Победный гол на 6-й минуте забил нападающий Рихард Паник. Три очка набрал Александр Радулов (1+2), по два – Максим Шалунов (0+2) и Алексей Береглазов (1+1).

До этого хоккеисты из Ярославля побеждали со счетом 1:0, 2:0 и 3:2.

Салават Юлаев – Локомотив – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Дата проведения: 14 апреля, 17.00, «Уфа-Арена»

0:1 – 5 Паник (Береглазов, Радулов)

0:2 – 34 Каюмов (Шалунов)

0:3 – 58 Радулов ()

0:4 – 59 Береглазов (Шалунов, Радулов)