«Локомотив» со счетом 4-0 выиграл у «Салавата» серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-м матче команда Хартли победила 4:0 в Уфе
«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» в серии второго раунда Кубка Гагарина – 4-0.
В 4-м матче команда Боба Хартли одержала победу в Уфе над командой Виктора Козлова со счетом 4:0. Победный гол на 6-й минуте забил нападающий Рихард Паник. Три очка набрал Александр Радулов (1+2), по два – Максим Шалунов (0+2) и Алексей Береглазов (1+1).
До этого хоккеисты из Ярославля побеждали со счетом 1:0, 2:0 и 3:2.
Салават Юлаев – Локомотив – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Дата проведения: 14 апреля, 17.00, «Уфа-Арена»
0:1 – 5 Паник (Береглазов, Радулов)
0:2 – 34 Каюмов (Шалунов)
0:3 – 58 Радулов ()
0:4 – 59 Береглазов (Шалунов, Радулов)
