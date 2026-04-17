Гол Бучневича и хет-трик Томаса помогли «Сент-Луису» обыграть в гостях «Юту»

В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Карконе, Лоусон Круз и Кайлер Ямамото.

В составе гостей гол записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич (20-й в сезоне), у Роберта Томаса хет-трик, Логан Майлу забросил одну шайбу.

Российские хоккеисты Михаил Сергачёв, Дмитрий Симашев (оба «Юта») и Алексей Торопченко («Сент-Луис»).

В первом раунде Кубка Стэнли «Юта Маммот» встретится с «Вегас Голден Найтс».