«Питтсбург» уступил «Сент-Луису». Клуб Малкина проиграл 3 матча подряд перед плей-офф

В Сент‑Луисе завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 между командами «Сент‑Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали победу со счетом 7:5.

В составе хозяев голы забили Джимми Снаггеруд (две шайбы), Оскар Сундквист, Логан Майлу, Дилан Холлоуэй (две шайбы) и российский нападающий Павел Бучневич. Результативную передачу в матче сделал Алексей Торопченко.

У гостей шайбы на свой счет записали Рутгер Макгроарти, Эйвери Хэйз (два гола), Энтони Манта и Эльмер Седерблом. Российские форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов в этой встрече участия не принимали.

Для «Блюз» это не финальная игра регулярного сезона: их заключительный матч в регулярке запланирован на 17 апреля в гостях у «Юта Маммот». Команда не прошла в плей-офф.

«Питтсбург» уже определил себе соперника в первом раунде плей‑офф НХЛ — им станет «Филадельфия Флайерз».