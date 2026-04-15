Определились все пары плей‑офф НХЛ в Восточной конференции

Стали известны все пары первого раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Восточной конференции.

Победа «Бостона» над «Нью‑Джерси» (4:0) в матче регулярного чемпионата обеспечила «Брюинз» первое место в борьбе за wild card. Таким образом, «Бостон» (100 очков) в первом раунде сыграют с победителем Атлантического дивизиона «Баффало» (108). «Каролина» (113), ставшая лучшей в конференции, встретится с «Оттавой» (97), которая завоевала вторую путевку в плей‑офф благодаря wild card.

Все пары Востока:

«Каролина» — «Оттава»

«Баффало» — «Бостон»

«Тампа» — «Монреаль»

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Все серии плей‑офф НХЛ проводятся до четырех побед одной из команд.